LOTO. LOTO 6/49. Duminica, 3 iunie, au loc primele trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc din aceasta luna, dupa ce la ultimele trageri loto ale lunii mai, Loteria Romana a acordat 15.387 de castiguri in valoare totala de 883.618,07 lei.



LOTO. JOKER – CEL MAI MARE REPORT DIN ISTORIA ACESTUI JOC

LOTO. La categoria I a jocului Joker se inregistreaza cel mai mare report din istoria acestui joc: peste 19,97 milioane lei (peste 4,3 milioane de euro).

LOTO. In cazul in care s-ar castiga, acesta ar fi cel mai mare premiu din istoria acestui... citeste mai mult