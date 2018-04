LOTO 6/49. Duminică, 8 aprilie, au loc noi extrageri la LOTO. Antena 3 vă prezintă în timp real numerele extrase: LOTO 6/49 NOROC JOKER NOROC PLUS LOTO 5/40 SUPER NOROC In luna martie a acestui an, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe...