LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Realitatea.net vă oferă în timp real, numerele câștigătoare la extragerea loto de duminică 4 februarie 2018.

LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49: Duminică, 4 februarie, report important Duminica, 4 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de joi, 1 februarie, Loteria Romana a acordat 15.980 castiguri in valoare totala de 724.608,09 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 8 milioane de lei... citeste mai mult

