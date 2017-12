LOTO, LOTO 6/49. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,56 milioane de lei (peste 337.000 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 990.100 de lei (peste 213.600 de euro). LOTO, LOTO...

Realitatea, 21 Decembrie 2017