LOTO. LOTO 6/49. La tragerea Joker de duminica, 14 octombrie, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 3.840.971,39 lei (peste 824.000 de euro). Biletul norocos a fost jucat la agentia 72-054 din sectorul 2, Bucuresti si a fost completat cu doua variante simple la Joker si o varianta la Noroc Plus, pretul acestuia fiind de numai 8,5 lei. Pe langa premiul de categoria I, posesorul biletului norocos a castigat si premiul de categoria a II-a, in valoare de 204.866,33 lei (aprox. 44.000 de euro), valoarea totala a castigului obtinut fiind de 4.045.837,72 lei (peste 868.000 de euro).

