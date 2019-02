LOTO, LOTO 6/49. Numerele la LOTO de joi, 7 februarie

LOTO 6 din 49 din ziua de 7 februarie 2019:

Loto 5 din 40 din 7 februarie 2019.

Joker din 7 februarie 2019.

Noroc

Super Noroc

Noroc Plus

Joi, 7 februarie 2019, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 3 februarie 2019, Loteria Romana a acordat 17.962 de castiguri, in valoare totala de 1.154.288,82 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 9,58 milioane lei (peste 2,14 milioane euro) iar... citeste mai mult

