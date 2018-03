LOTO. LOTO 6/49. Joi au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc.

LOTO. LOTO 6/49. NUMERELE EXTRASE joi, 8 martie 2018 la LOTO 6/49.

LOTO. LOTO 6/49: 12 4 24 42 31 2

Joker: 35 45 13 4 24 + 2

Loto 5 din 40: 17 28 29 24 16 21

Noroc: 4 0 4 5 8 6 2

Super Noroc: 5 2 3 3 2 9

Noroc Plus :1 7 7 0 9 3

LOTO. LOTO 6/49 La categoria I a jocului Joker, se inregistreaza cel mai mare report din istoria acestui joc: peste 17,32 milioane lei (peste 3,7 milioane euro).

LOTO. LOTO 6/49 In cazul in care s-ar castiga,... citeste mai mult