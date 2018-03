LOTO. LOTO 6/49. A castigat la LOTO. LOTO 6/49, si-a spalat hainele, le-a bagat in bagaj si a plecat. LOTO. LOTO 6/49. Este povestea reala a cuplului canadian Denise Robertson si Maurice Thibeault. Cei doi pareau ca sunt fericiti si se iubesc, scrie ciao.ro. LOTO. LOTO 6/49.

LOTO. LOTO 6/49. Totul s-a schimbat in ziua in care el a castigat la loto. Barbatul a decis sa minta si sa fuga cu banii. Maurice Thibeault a castigat la loto suma colosala de 6,1 milioane de $. Acesta a decis sa se desparta de sotia sa si sa pastreze toti banii.

