REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Extragerea de duminică, 1 aprilie 2018, la LOTO a avut loc la ora 18:00.

Loto 6/49: 12 23 20 11 42 18

LOTO 5 din 40: 36 2 20 5 25 27

Joker: 15 21 41 5 12 + 8

Noroc: 3 4 2 7 3 9 9

Super Noroc: 6 8 4 3 1 9

Noroc Plus: 1 6 0 3 9 4

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Report record la Joker: Peste 4 milioane de euro. In cazul in care s-ar castiga, acesta ar fi cel mai mare premiu din istoria acestui joc.

Report LOTO 6/49: Peste 1,18 milioane de euro

Duminica, 1 aprilie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto... citeste mai mult

