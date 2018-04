LOTO 6/49. Duminică, 8 aprilie, au loc noi extrageri la LOTO. Antena 3 vă prezintă în timp real numerele extrase:

LOTO 6/49

NOROC

JOKER

NOROC PLUS

LOTO 5/40

SUPER NOROC

In luna martie a acestui an, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 637.222 castiguri in valoare totala de aproximativ 88,17 milioane de lei (peste 18,93 milioane de euro), dupa cum urmeaza:

Jocul Loto 6/49

La Loto 6/49 s-au inregistrat 68.389 castiguri, in valoare totala de peste 4,3 milioane lei (peste 923.700 de euro).

Jocul Noroc

La Noroc s-au inregistrat 805 castiguri, in valoare totala de peste 820.000 de lei (peste 176.000 de euro).

Jocul Joker

La Joker s-au... citeste mai mult