LOTO 6/49. Duminică au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 22 februarie, s-au inregistrat 21.879 de castiguri in valoare totala de 696.880,65 lei. LOTO 6/49

Loto 6/49: 3, 1, 47, 19, 28, 34 Joker: 13 / 10, 37, 24, 15, 25 Loto 5 din 40: 32, 14, 29, 1, 10, 12 Noroc: 7885933 Super Noroc: 287781 Noroc Plus: 156940 LOTO 6/49 In urma tragerii de joi, la Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,38 milioane lei (peste 297.000 de euro). La Noroc este... citeste mai mult