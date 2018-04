Anterior 1 of 2 Următor La tragerile LOTO 6/49, NOROC, JOKER, NOROC PLUS, LOTO 5/40 si SUPER NOROC Loteria Romana acorda 12.951 de castiguri. Duminica, 11 august, au avut loc trageri LOTO 6/49, NOROC, JOKER, NOROC PLUS, LOTO 5/40 si SUPER NOROC. La...

Reporterul, 11 August 2013