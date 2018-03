LOTO 6/49 In primele doua luni ale acestui an, Loteria Romana a acordat 1.183.842 de castiguri in valoare totala de aproximativ 37 milioane de euro LOTO 6/49 . In luna februarie a acestui an, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care...

Antena 3, 6 Martie 2018