Loto 6/49 din 21 octombrie 2018. Loteria Romana organizeaza duminica, 21 octombrie, Trageri Speciale Loto care care constau in organizarea a doua trageri pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40.

Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentara, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I, dupa cum urmeaza:

LOTO 6/49 – 200.000 de lei

JOKER – 100.000 de lei

LOTO 5/40 – 50.000 de lei

La tragerile loto de joi, 18 octombrie, s-au inregistrat 12.401 castiguri in valoare totala de 634.916,05 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 9,4 milioane lei (peste 2 milioane euro) iar la Noroc se... citeste mai mult

acum 40 min. in Actualitate, Vizualizari: 35 , Sursa: Jurnalul National in