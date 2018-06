Loto 6/49 din 14 iunie 2018. Rezultatele Tragerilor Loto 14 iunie 2018. Report de peste 5,82 milioane lei 

Loto 6/49 din 14 iunie 2018. Joi, 14 iunie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de duminica, 10 iunie, Loteria Romana a acordat 22.700 de castiguri in valoare totala de 1.343.187,33 lei.

Tragerile loto vor avea loc incepand cu ora 17:30 si vor fi transmise inregistrat, pe TVR1, incepand cu ora 00:30. Aceasta schimbare a intervenit urmare a modificarii grilei de programe a TVR1, post de televiziune care va transmite in direct meciurile Campionatului Mondial de Fotbal.

JOKER – CEL MAI MARE REPORT DIN ISTORIA ACESTUI JOC

