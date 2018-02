LOTO 6/49. Avem numerele extrase joi, 15 februarie la LOTO 6/49

LOTO 6/49 Joi, 15 februarie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 11 februarie, s-au inregistrat 28.095 de castiguri in valoare totala de 11.248.929,99 lei. LOTO 6/49

Loto 6/49

30 33 5 2 34 19

Joker

45 44 2 32 10 + 6

Loto 5 din 40

17 29 8 10 14 6

Noroc

5 1 3 0 7 7 5

Super Noroc

1 2 2 5 1 8

Noroc Plus

0 9 4 6 2 5

