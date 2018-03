LOTO 6/49. Numerele extrase duminică, 18 martie 2018

Loto 6/49: 9 37 41 33 47 25

Joker: 6 24 27 23 10 + 1

Loto 5 din 40: 5 25 28 37 23 36

Noroc: 9 2 4 1 1 4 5

Super Noroc: 4 1 9 2 0 7

Noroc Plus: 4 5 9 4 3 6

LOTO 6/49. Joi, 15 martie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de duminica, 11 martie, Loteria Romana a acordat 22.758 de castiguri in valoare totala de 1.074.930,99 lei. LOTO 6/49.

LOTO 6/49 din 15 martie 2018: 34, 19, 3, 20, 10, 17

Loto 5/40 din 15 martie 2018. 36, 12, 26, 5, 25, 11

Joker din 15 martie 2018. 6, 5, 3, 25, 21 + 17

