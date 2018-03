Joi, 8 martie 2018 (8.03.2018) de la ora 17.30, în cadrul emisiunii “Lozul cel mare” au loc trageri Joker, Noroc Plus, Loto 5/40, Super Noroc, Loto 6/49 si Noroc.

LOTO 6/49, 8 martie 2018. Numere Loto 6/49, Joker şi Noroc

La tragerile de duminică, 4 martie, 2018, Loteria Română a acordat 35.446 câştiguri în valoare totală de 1.876.927,86 lei.

Loto, Loto 6/49, joi, 8 martie 2018. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste tei milioane lei. La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,24 milioane lei.

In urma tragerii Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 16,78 milioane de lei