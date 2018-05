Joi, 31 mai 2018 (31.05.2018) de la ora 17.30, în cadrul emisiunii “Lozul cel mare” au loc trageri Joker, Noroc Plus, Loto 5/40, Super Noroc, Loto 6/49 si Noroc.

LOTO 6/49, 31 mai 2018. Numere Loto 6/49, Joker şi Noroc

Joi, 31 mai, au loc ultimele trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc din aceasta luna, dupa ce la tragerile loto de duminica, 27 mai, Loteria Romana a acordat 25.575 de castiguri in valoare totala de 3.814.459,50 lei

La categoria I a jocului Joker se inregistreaza cel mai... citeste mai mult

acum 56 min. in Sport, Vizualizari: 32 , Sursa: Ziua Veche in