Duminica, 20 mai 2018 (20.05.2018) de la ora 18.10, în cadrul emisiunii “Lozul cel mare” au loc trageri Joker, Noroc Plus, Loto 5/40, Super Noroc, Loto 6/49 si Noroc.

LOTO 6/49, 20 mai 2018. Numere Loto 6/49, Joker şi Noroc

Duminica, 20 mai, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de joi, 17 mai, Loteria Romana a acordat 22.318 castiguri in valoare totala de 1.126.738,76 lei.

La categoria I a jocului Joker, se inregistreaza cel mai mare report din istoria acestui joc: peste... citeste mai mult