Loto 6/49. Duminică, 7 februarie, are loc o nouă extragere Loto 6/49, Joker și Noroc Loto 6/49. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de 1.130.215,72 lei (peste 251.150 euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in...

Antena 3, 7 Februarie 2016