Duminica, 14 octombrie 2018 (14.10.2018) de la ora 18.15, în cadrul emisiunii “Lozul cel mare” au loc trageri Joker, Noroc Plus, Loto 5/40, Super Noroc, Loto 6/49 si Noroc.

LOTO 6/49, 14 octombrie 2018. Numere Loto 6/49, Joker şi Noroc

Duminica, 14 octombrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 11 octombrie, Loteria Romana a acordat 15.035 de castiguri in valoare totala de 612.315,21 lei.La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 8,6 milioane lei (peste 1,8 milioane euro) iar la Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste... citeste mai mult