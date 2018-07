Loteria Română a făcut un anunț după tragerile Loto 6/49 din 19 iulie. Mare premiu a fost câștigat! Biletul norocos l-a făcut pe unul dintre jucători mai bogat cu peste 2 milioane de euro! Este cel mai mare premiu la Loteria Română, până în acest moment.

Loteria Română anunță:

”La tragerea Loto 6/49 de astazi, 19 iulie, s-a castigat premiul de categoria I la Loto 6/49, in valoare de 9.720.865,12 lei (peste 2 milioane de euro). Acesta este, pana la aceasta data, cel mai mare premiu castigat in acest an la acest joc.

Cui îi aparține premiul loto Biletul norocos a fost jucat la agentia 19-015 din Toplita, jud. Harghita si a fost completat cu o varianta simpla la... citeste mai mult

