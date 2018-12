La Tragerile Loto Speciale de Crăciun de duminică, 23 decembrie, Loteria Română a acordat 16.913 câştiguri în valoare totală de 1.306.041,53 lei.

Următoarele trageri loto vor avea loc luni, 31 decembrie, când Loteria Română organizează TRAGERILE LOTO SPECIALE DE ANUL NOU.

Fondul de castiguri al categoriei I va fi suplimentat pentru fiecare din tragerile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, dupa cum urmeaza:

Loto 6/49: 500.000 de lei

Joker: 250.000 de lei

Loto 5/40: 50.000 de lei

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 2,82 milioane de lei (peste 600.000 de euro) iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste... citeste mai mult