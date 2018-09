Cu ocazia aniversarii celor 100 de ani de la Marea Unire, Loteria Romana, una din cele mai vechi institutii din tara, lanseaza “LOZ CENTENAR”.

Nazuinta romanilor de a infaptui Marea Unire in anul 1918, precum si desavarsirea statului national unitar roman, in urma cu un secol, reprezinta un prilej de mandrie pentru fiecare dintre noi.

“LOZ CENTENAR” este produsul loteristic care se adreseaza tuturor jucatorilor care vor sa sarbatoreasca si, in acelasi timp, sa-si incerce norocul la loto.

“LOZ CENTENAR” se gaseste in toate agentiile loto incepand din aceasta saptamana si aduce jucatorilor norocosi 164.455 de premii in valoare totala de 930.000 de lei. Cu numai 3 lei, jucatorii... citeste mai mult

