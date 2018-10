Lorena, fiica lui Ilie Balaci, a dezvăluit că e în șoc și încă nu îi vină să accepte că tatăl ei nu mai este.

"Dumnezeu aşa a vrut, să-l ia repede. Aseară era bine, aşa a vrut Dumnezeu să ni-l ia repede şi tânăr. E un şoc. Toată viaţa mea am vrut să-i ţin numele viu şi să fie mândru de noi. Şi de mine şi de sora mea. Nu ştiu ce să vă spun. Cred că i-a cedat inima. Aseară am vorbit ultima dată cu el, să-i spun că cel mic urma să joace la echipa naţională de sub 17 ani. Azi i-am spus (copilului n.r.) că "Nonu" este un înger şi va veghea tot timpul asupra lui. Noi am trăit vara asta, am fost foarte bucuroşi. Cel... citeste mai mult

