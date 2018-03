Botoşăneanca Loredana Toma, singura sportivă română campioană mondială la un sport individual, care joi seară a câştigat trei medalii de aur şi la Campionatele Europene de la Izvorani, a declarat că speră să „se lipească aurul” de ea la toate competiţiile din acest an.

„Eu tot timpul am avut o competiţie cu mine însămi, deci nu a fost chiar ca la naţionale azi. Se poate spune că se lipeşte aurul de mine. Sper să se lipească aurul până la sfârşitul anului. Titlurile mondiale şi europene înseamnă însă o presiune maximă. Acum, la aceste Europene, am simţit presiunea. Am sărutat haltera... citeste mai mult