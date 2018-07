Liderii din Uniunea Europeană vor discuta despre Brexit la reuniunea pe care o vor avea la 20 septembrie în oraşul austriac Salzburg, a precizat biroul premierului britanic Theresa May, după discuţii pe care aceasta le-a avut cu cancelarul austriac Sebastian Kurz, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Teresa May 'La summit se va discuta de asemenea despre migraţia ilegală, iar în legătură cu acest lucru premierul a confirmat că Marea Britanie va continua să lucreze îndeaproape cu UE acum şi după Brexit', a precizat biroul lui May într-un comunicat transmis sâmbătă.

Marea Britanie încă nu a convenit asupra relaţiei comerciale...

