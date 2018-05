♦ Divizia care vine în Capitală mai are operaţiuni în Columbia şi Sri Lanka, unde lucrează deja 480 de oameni.

London Stock Exchange Group (LSEG) a început recrutările pen­tru un centru de servicii din Bu­cu­reşti unde vor lucra cel puţin 200 de oa­meni. Adecco se va ocupa de re­cru­tări, iar primele posturi au fost deja scoase la concurs.

„România oferă o forţă de muncă bine cali­ficată, un sistem educaţional solid şi o infra­struc­tură bună. Am fost încântaţi de căldura cu care am fost primiţi de Guvernul României, Agen­ţia Invest Romania şi comunitatea...