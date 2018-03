Leonardo DiCaprio şi Brad Pitt, două dintre cele mai mari staruri de la Hollywood, vor face echipă pentru următorul proiect al lui Quentin Tarantino, un film a cărui acţiune se desfăşoară în 1969, în perioada crimelor lui Charles Manson, relatează Reuters.

Studiourile de film Sony Pictures au anunţat miercuri că filmul a primit numele "Once Upon a Time in Hollywood" şi că DiCaprio va juca rolul fostului star al unui serial western, în timp ce Pitt îl va întruchipa pe cascadorul care l-a dublat o mare parte din carieră pe actorul din film.

Este pentru prima dată când... citeste mai mult