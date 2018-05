Logitech G și ASTRO Gaming anunță achiziția platformei Beyond Entertainment. Beyond a fost înființată la începutul anilor 2012, pentru a oferi o voce și o platformă de care să se poată folosi comunitatea pasionaților de esports. Fuziunea cu Logitech G și ASTRO Gaming va ajuta la consolidarea comunității Beyond prin asigurarea accesului la un volum ridicat de resurse și mai mult suport decât până acum.

“Unul dintre subiectele mele preferate este apartenența”, menționează Ujesh Desai, vicepreședinte și manager... citeste mai mult

