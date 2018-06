O maşină răsturnată, doi şoferi ameţiţi în urma impactului şi o amendă modestă am putea zice. Acesta e scurtul bilanţ al unui eveniment rutier produs la Piteşti.

În cursul dimineţii de sâmbătă, două Loganuri circulau pe strada Nicolae Dobrin dinspre Trivale către stadion. La un moment dat, Ion C., de 38 de ani, din municipiu, care circula cu maşina pe banda a doua de mers, a schimbat direcţia către prima bandă. Din cauză că nu s-a asigurat, a izbit violent din lateral celălalt Logan, condus regulamentar de Constantin C., de 68 de ani, de asemenea piteştean. În urma impactului, maşina condusă de sexagenar a fost împinsă pe trotuar şi s-a răsturnat pe o parte. Speriaţi, cei doi... citeste mai mult

