Loga Dance School, pe podium la Nyiregyhaza

Loga Dance School a participat la sfârșitul săptămânii trecute la concursul organizat de clubul SZABOLCS DSE în Nyiregyhaza (Ungaria).Loga Dance School a participat la sfârșitul săptămânii trecute la concursul organizat de clubul SZABOLCS DSE în Nyiregyhaza (Ungaria).Școala de dans sătmăreană a participat cu cinci perechi . Acestea au concurat la opt categorii, din care in șase au intrat in finala, concurand in clasele: E, D, C si B.In total, perechile de la Loga Dance au obtinut 12 medalii ( șase de aur, două... citeste mai mult