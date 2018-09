Loga Dance School a participat in 15 Septembrie 2018 la Cupa Prodance, concurs national organizat la Orastie, unde au participat peste 150 de perechi de dansatori din toata tara.

De la Loga Dance School a participat Loga Lorant cu noua partenera de dans Szekely Andreea din Dej de la scoala de dans Latino Angels, ei au obtinut locul 1 din 6 perechi in clasa Open Basic Standard 16-34 de ani.

Ei formeaza pereche mixta intre cele 2 scoli de dans din 17 August pana in 30 septembrie 2018.

Partenera anterioara a lui Lorant, cu 3 luni inainte de camionatul national, in mod neasteptat s-a lasat de dans.

Varianta ca pereche mixta a fost cea mai buna solutie temporara pentru a... citeste mai mult