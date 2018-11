Loga Dance School a participat sâmbătă, 17 noiembrie 2018, la două competiții importante, una disputată la Reghin și alta în Slovacia. La Cupa Mirona, concurs national organizat la Reghin, unde au participat peste 190 perechi de dansatori, si la Cupa Zemplinska in Masarykova (Slovacia). La Cupa Mirona de la Reghin clubul sătmărean a fost reprezentat de două perechi , ambele ajunse în finale.

Varga Janis & Goras Mihaela – E 12-13 ani – Locul 3 din 12 perechi

Pop Daniel & Mihai Gloria – D 12-15 ani – Locul 3 din 8 perechi

La Cupa Zemplinska in Masarykova (Slovacia), perechea formata din fratii VONHAZ Erik si Ingrid a obtinut locul 6 din 13 perechi in... citeste mai mult