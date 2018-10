Loga Dance School a participat, duminică 14 octombrie 2018 la Cupa Prodance, concurs national organizat la Baia Mare, unde au participat peste 120 de perechi de dansatori.

De remarcat că cinci perechi de sportivi de la Loga Dance School au ajuns în finale iar două dintre ele au urcat pe podium.

Sportivii au concurat in clasele: E, D si Open Basic.

Perechile care au intrat in finala sunt:

Nagy Dominik & Ilonczai Dora in clasa E 6-11 ani – Locul 1

Pop Daniel & Mihai Gloria in clasa D 12-15 ani – Locul 3

Varga Janis & Goras Mihaela in Clasa E 12-15 ani – Locul 5

Varga Chris & Polak Hanna in Clasa D 12-15 ani – Locul 6

