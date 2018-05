Loga Dance School, cu 12 perechi la Cupa Floris

Dans sportiv

Loga Dance School a participat in 28 aprilie 2018 la Cupa FLORIS, concurs national organizat la Bistrita, unde au participat peste 200 de perechi de dansatori din toata tara.

Scoala de dans a participat cu 12 perechi din care 9 au intrat in finala, concurand in clasele: Hobby, E, D, Open Basic si Open.

In total au obtinut noua medalii

La acest concurs cel mai bun rezultat, locul 1, a fost obtinut de perechea Vekony Viktor & Loga Hajnalka, au concurat in clasa Open Standard 16-34 de ani, unde au obtinut locul 1.

Celelalte opt perechi au obtinut urmatoarele locuri in finala:... citeste mai mult