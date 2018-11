Loga Dance School a participat sâmbătă, 10 noiembrie, la Cupa Shall We Dance, concurs zonal organizat la Somcuta Mare, unde au participat peste 135 de perechi de dansatori.

Loga Dance School a ob-tinut la acest concurs cele mai multe medalii intr-o singura zi, in total 27 de medalii, din care 18 pe podium si 9 pe locurile 4, 5 si 6 in finala.

Sportivii au concurat in clasele: Debutanti, Precompetitional, Hobby, E, D si Open Basic.

In acest weekend perechile de la Loga Dance vor participa la două concursuri, la Reghin si in Slovacia.

Perechile care au intrat in finala sunt:

Varga Chris & Polak Hanna – D 12-13 ani – Locul 1

Nagy Dominik & Ilonczai Dora – E