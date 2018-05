Firmă din Câmpia Turzii angajează manipulanți marfă/Piker.



Cerinte:

experienta in activitate de depozit minim 6 luni; experienta in lucrul cu liza manuala si/sau transpaleta; disponibilitate pentru lucrul in schimburi, pauza 10 minute la fiecare ora lucrata; capacitate de lucru in echipa rezistenta la temperaturi joase; Responsabilitati:

raspunde de corectitudinea pregatirii marfurilor pentru distributie; incarca, descarca si manipuleaaz marfurile din depozit, ori de cate ori este necesar si in timp util; ajuta la incarcarea masinilor de... citeste mai mult

