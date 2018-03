La data de 20 martie 2018, in SEE erau disponibile, prin reteaua EURES, peste 1000 de locuri de munca.

Astfel, pentru Germania exista locuri disponibile in urmatoarele meserii: electrician in constructii ( 2 posturi, salariul oferit 11,83 euro brut/ ora), sofer camion (15 posturi, salariul oferit 2400 euro brut/ luna), sofer autobuz (3 posturi, salariul oferit 2000 euro brut/ luna), montator instalatii electrice (2 posturi, salariul oferit 11,83 euro brut/ ora), vopsitor auto (1 post, salariul oferit 1944 euro brut/ luna), fizioterapeut (4 posturi, salariul oferit 1700 – 2400 euro brut/ luna), sudor (1 post, salariul oferit 16 euro net/ ora), inginer software (1... citeste mai mult

azi, 11:48 in Locale, Vizualizari: 24 , Sursa: Bitpress in