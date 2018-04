STUDII SUPERIOARE

Analist credite 1, CEC Bank Slobozia 0243234850 Perioada determinata 1 an, 3 ani vechime in munca, 1 an vechime in domeniul specific de activitate, 8h/zi, salariu confidential, cv la mail recrutare@cec.ro

Consultant financiar 1, NN asigurati de viata Slobozia 0730200518 Cv la mail gabriela.radu@nnconsultant.ro

Director 1, SC G4S Secure Solutions SRL 021250725. Vechime 2 ani, salariu 3594 lei, mail recrutare.g4s@ro.g4s.com

Economist 1, Cabinet expert contabil Bratu Vasile Slobozia 0722661931 Vechime 5 ani, salariu negociabil

Economist 1, SC Aktas COM SRL Slobozia 0733449934

Kinoterapeut 1, SC Amara... citeste mai mult

azi, 18:20