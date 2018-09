STUDII SUPERIOARE

Administrator patrimoniu 1, Liceul Teoretic Carol I Fetesti, 0243361531. Concurs: 10.09.2018 carolfetesti@yahoo.com

Consilier juridic 1, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Ialomita Slobozia, 0735929962. Vechime 1 an in domeniu, perioada determinata

Director local vanzari 1, SC Grawe Romania Asigurare SRL Ialomita, 0213260090

Expert achizitii publice 1, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Ialomita Slobozia, 0735929962. Vechime 2 ani in domeniu, perioada determinata

Inspector specalitate 1, Primaria Municipiului Urziceni Urziceni, 0243254975. 5 ani vechime, concurs 26.09.2018

Referent – economist 2, Spitalul Orasenesc... citeste mai mult

