STUDII SUPERIOARE

Biolog sau biochimist medical 1, SC Nera Impex SRL Fetesti, 0723343175. In incinta Policlinicii, perioada nedeterminata, 8h/zi, salariul motivant in functie de performante

Contabil sef 1, SC Nick Touring SRL Slobozia, 0720727750

Consilier debutant 1, Consiliul Judetean Ialomita, Slobozia 0243230200, cunostinte IT Nivel mediu, 8h/zi, salariu 2500 lei, concurs in data 05.09.2018

Consilier economic 1, Florin Stere si Asociatii Slobozia, 0729988987

Consilier juridic 1, BIN Laurian Slobozia, 0737082191

Consilier... citeste mai mult

acum 49 min. in Locale, Vizualizari: 27 , Sursa: Ialomita in