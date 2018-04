LOCURI DE MUNCA VACANTE

STUDII SUPERIOARE

Analist credite 1, CEC Bank Slobozia 0243234850. 3 ani vechime in munca, 1 an vechime in domeniul specific de activitate, perioada determinata 1 an, salariu confidential, cv la mail recrutare@cec.ro

Consultant financiar 1, NN asigurati de viata Slobozia 0730200518, cv la mail gabriela.radu@nnconsultant.ro

Consilier debutant 2, Consiliul Judetean Ialomita 0243230200 . Grad profesional debutant, salariu 2500 lei, concurs 07.05.2018

Consilier asistent 1, Consiliul Judetean Ialomita... citeste mai mult

