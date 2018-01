Agenția Judeteana pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomita prin serviciul de ocupare EURES oferă 150 locuri de muncă vacante pentru muncă sezonieră, la recoltat si ambalat fructe in regiunea Lleida, Spania.

Sunt solicitate persoane apte pentru muncă cu/fără experiență la cules fructe, curatat pomi, aranjat fructe in lazi si caserole.

Sunt oferite 150 locuri de munca, astfel: 100 femei pentru munca in camp si ambalat in depozit, 50 barbati pentru munca in camp din care 1 sofer autobuz categoria D si atestat transport persoane, 2 soferi camion categoria C+E si... citeste mai mult

