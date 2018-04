Compania se afla in plin proces de crestere a capacitatatii de productie si este in cautarea a 12 colegi noi pentru postul Montator Structuri Avioane.



Formare profesionala la locul de munca; Conditii moderne de lucru cu echipamente de ultima generatie; Stabilitate (contract de munca nedeterminat); Cresteri salariale periodice in functie de performanta; Tichete de masa (15 lei); Asigurare medicala. Transport asigurat (Turda, Campia Turzii, Viisoara, Luna, Badeni, Plaiesti, Moldovenesti, Mihai Viteazul); Lucru in 2 schimburi (de Luni pana Vineri);

Sa efectueze operatii mecanice de zencuire,... citeste mai mult