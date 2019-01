Locuri de munca in strainatate in agricultura in Spania, prin reteaua EURES

• 50 locuri de munca la recoltarea de fructe (capsuni, nectarine, afine, etc.) • 150 locuri la cules fructe (mere, cirese, nectarine, caise, etc.), curatat pomi; in fabrica, la aranjarea fructelor in lazi si caserole

Calarasenii amatori de munca in agricultura in strainatate au acum noi oportunitati sa isi indeplineasca dorinta.

Firma Fresgilera S.L. din regiunea Huelva, localitatea Lepe-Huelva, Spania ofera 50 locuri de munca in agricultura la recoltare fructelor: capsuni, nectarine, afine, etc.

Muncitorii vor lucra... citeste mai mult

