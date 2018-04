Locuri de munca in Braila

Numarul total de locuri vacante comunicat de angajatori: 139 locuri vacante, in urmatoarele ocupatii:



Persoanele, neinregistrate in evidenta A.J.O.F.M. Braila, care solicita un loc de munca, se vor prezenta la sediul agentiei din bdul. Dorobantilor nr. 603 – 605; Agentia Locala Braila - str. Sergent Tataru, nr.2, Corp B, etaj 3 (In incinta liceului Mihail Sebastian), Punctul de lucru Faurei, sau Punctul de lucru Insuratei, cu urmatoarele documente:

- act de identitate – original si copie;

- acte de studii si calificare – original si... citeste mai mult