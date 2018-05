Firma olandezã N.L.S. Noord, din localitatea Wieringerwerf, aflatã in nordul Olandei, producãtoare de flori, oferã prin intermediul Retelei EURES Romania 75 de locuri de muncã sezoniere in agriculturã, de ‘muncitori in grãdinãrit – 25 posturi’, ‘procesori bulbi de lalele – 25 posturi’ si ‘creatori de buchete florale – 25 posturi’. Firma este specializatã in cresterea si producerea florilor si legumelor. Dintre flori, se lucreazã cu bujori, crini, lalele si trandafiri. Muncitorii in grãdinãrit lucreazã in camp, la tãierea florilor, verificarea calitãtii lor, sortarea si asezarea florilor in cutii, care apoi sunt incãrcate in masina de transport. Muncitorii la masina... citeste mai mult