Meniurile restaurantelor sunt cele mai murdare obiecte dintr-un restaurant. Un meniu capturează aproape peste 180.000 de bacterii, conform unui studiu condus de ABC News desfăşurat în SUA.

Aceleaşi studiu publicat de ABC News, menţiona că până şi solniţa de sare are peste 11.500 de bacterii. Aici am putea include şi alte recipiente dintr-o olivieră (ulei, oţet, piper).

Iată şi alte obiecte purtătoare de bacterii, microbi şi virusuri contagioase cu care intrăm în contact în mod frecvent. Clanţa de la uşa unei instituţii publice şi bara din autobuz sunt o altă gazdă bună.

Piscine, ştranduri, bazine de înot – mişcarea în apă are o multitudine de beneficii pentru sănătatea fizică şi pentru... citeste mai mult